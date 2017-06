Pronti, partenza, via! Sabato 1° luglio si apre ufficialmente la campagna trasferimenti estiva 2017, che si chiude alle ore 23 di giovedì 31 agosto per poi riaprirsi a gennaio 2018. Calciomercato.com riepiloga gli arrivi e le partenze annunciati da tutti i 20 club di serie A.



ATALANTA

Arrivi: Mancini (d, Perugia), Schmidt (c, San Paolo), Cornelius (a, FC Copenhagen), Gosens (d, Heracles), Haas (c, Lucerna), Radunovic (p, Avellino), Del Grosso (d, Spal), Suagher (d, Bari), Emmanuello (c, Pro Vercelli), Valzania (c, Cittadella), Monachello (a, Ternana).

Partenze: Kessie (c, Milan), Raimondi (d, svincolato), Migliaccio (c, svincolato), Berisha (p, Lazio), Zukanovic (d, Roma), Grassi (c, Napoli).

Allenatore: Gasperini (confermato).



BENEVENTO

Arrivi:

Partenze: Cragno (p, Cagliari), Venuti (d, Fiorentina), Pajac (c, Cagliari), Chibsah (c, Sassuolo), Falco (a, Bologna), Puscas (a, Inter).

Allenatore: Baroni (confermato).



BOLOGNA

Arrivi: Ferrari (d, Verona), Helander (d, Verona), Boldor (d, Verona), Crisetig (c, Crotone), Falco (a, Benevento).

Partenze: Dzemaili (c, Montreal Impact), Viviani (c, Verona), Sadiq (a, Roma).

Allenatore: Donadoni (confermato).



CAGLIARI

Arrivi: Cragno (p, Benevento), Balzano (d, Cesena), Del Fabro (d, Pisa), Krajnc (d, Frosinone), Pajac (c, Benevento), Colombatto (c, Trapani), Cossu (a, Olbia), Gianneti (a, Spezia), Cop (a, Sporting Gijon).

Partenze: Bruno Alves (d, Glasgow Rangers), Gabriel (p, Milan), Miangue (d, Inter), Tachtsidis (c, Torino).

Allenatore: Rastelli (confermato).



CHIEVO

Arrivi: Provedel (p, Pro Vercelli), Daprelà (d, Bari), Pucino (d, Vicenza), Calderoni (d, Novara), Bani (d, Pro Vercelli), Mbaye (c, Carpi), Cinelli (c, Novara), Kupisz (c, Novara), Jallow (a, Trapani), Floro Flores (a, Bari), Mpoku (a, Panathinaikos).

Partenze: Bressan (p, svincolato), Spolli (d, svincolato), Sardo (d, svincolato), Izco (c, svincolato), de Guzman (c, Napoli), Gakpé (a, Genoa).

Allenatore: Maran (confermato).



CROTONE

Arrivi:

Partenze: Capezzi (c, Sampdoria), Crisetig (c, Bologna), Rosi (d, Genoa), Ferrari (d, Sassuolo), Falcinelli (a, Sassuolo), Trotta (a, Sassuolo).

Allenatore: Nicola (confermato).



FIORENTINA

Arrivi: Vitor Hugo (d, Palmeiras), Rebic (a, Eintracht Francoforte), Lezzerini (p, Avellino), Venuti (d, Benevento), Diks (d, Vitesse), Mati Fernandez (c, Milan), Petriccione (c, Ternana), Baez (a, Spezia).

Partenze: Gonzalo Rodriguez (d, svincolato), De Maio (d, Anderlecht), Salcedo (d, Chivas), Tello (a, Barcellona).

Allenatore: Pioli (nuovo).



GENOA

Arrivi: Landre (d, Pisa), Gorga (d, Gimnasia), Rosi (d, Crotone), Fiamozzi (d, Frosinone), Ghiglione (c, Spal), Improta (a, Salernitana), Panico (a, Cesena), Gakpé (a, Chievo).

Partenze: Burdisso (d, svincolato), Cataldi (c, Lazio), Ntcham (c, Manchester City).

Allenatore: Juric (confermato).



INTER

Arrivi: Caprari (a, Pescara), Padelli (p, Torino), Ranocchia (d, Hull), Dimarco (d, Empoli), Miangue (d, Cagliari), Manaj (a, Pisa), Puscas (a, Benevento), Jovetic (a, Siviglia).

Partenze: Carrizo (p, Monterrey), Palacio (a, svincolato).

Allenatore: Spalletti (nuovo).



JUVENTUS

Arrivi: Bentancur (c, Boca Juniors), Orsolini (a, Ascoli), Leali (p, Olympiacos), Romagna (d, Brescia), Marrone (c, Zulte), Tello (c, Empoli), Cassata (c, Ascoli), Ganz (a, Verona), Thiam (a, Empoli), Cerri (a, Pescara).

Partenze: De Ceglie (d, svincolato).

Allenatore: Allegri (confermato).



LAZIO

Arrivi: Berisha (p, Atalanta), Mauricio (d, Spartak Mosca), Cataldi (c, Genoa), Morrison (c, QPR), Kishna (a, Lille), Guerrieri (p, Trapani), Germoni (d, Ternana), Marchi (d, Salernitana), Minala (c, Salernitana), Ronaldo (c, Salernitana), Palombi (a, Ternana), Oikonomidis (a, Aarhus).

Partenze:

Allenatore: Inzaghi (confermato).



MILAN

Arrivi: Musacchio (d, Villarreal), Kessie (c, Atalanta), Rodriguez (d, Wolfsburg), Gabriel (p, Cagliari), Mauri (c, Empoli), Zigoni (a, Spal), Niang (a, Watford).

Partenze: Ocampos (a, Marsiglia), Mati Fernandez (c, Fiorentina), Pasalic (c, Chelsea), Deulofeu (a, Everton).

Allenatore: Montella (confermato).



NAPOLI

Arrivi: Duvan Zapata (a, Udinese), Zuniga (d, Watford), Grassi (c, Atalanta), de Guzman (c, Chievo), Lasicky (d, Carpi), Luperto (d, Pro Vercelli), Dezi (c, Perugia), Ghahoré (c, Perugia), R. Insigne (a, Latina), Bifulco (a, Carpi), Dumitru (a, Nottingham Forest).

Partenze:

Allenatore: Sarri (confermato).



ROMA

Arrivi: Skorupski (p, Empoli), Gyomber (d, Pescara), Zukanovic (d, Atalanta), Castan (d, Torino), Iturbe (a, Torino), Seck (d, Carpi), Vainqueur (c, Marsiglia), Ricci (a, Sassuolo), Verde (a, Avellino), Sadiq (a, Bologna), Doumbia (a, Basilea).

Partenze: Totti (a, svincolato), Szczesny (p, Arsenal), Vermaelen (d, Barcellona), Grenier (c, Lione).

Allenatore: Di Francesco (nuovo).



SAMPDORIA

Arrivi: Capezzi (c, Crotone), Verre (c, Pescara), Ivan (c, Bari), Martinelli (c, Brescia), Bonazzoli (a, Brescia).

Partenze:

Allenatore: Giampaolo (confermato).



SASSUOLO

Arrivi: Ferrari (d, Crotone), Chibsah (c, Benevento), Falcinelli (a, Crotone), Trotta (a, Crotone), Fontanesi (d, Brescia), Sbrissa (c, Brescia), Laribi (c, Cesena).

Partenze: Aquilani (c, Pescara), Ricci (a, Roma).

Allenatore: Bucchi (nuovo).



SPAL

Arrivi: Murano (a, Savona).

Partenze: Meret (p, Udinese), Bonifazi (d, Torino), Pontisso (d, Udinese), Del Grosso (d, Atalanta), Ghiglione (c, Genoa), Zigoni (a, Milan).

Allenatore: Semplici (confermato).



TORINO

Arrivi: Milinkovic-Savic (p, Lechia Danzica), Lyanco (d, San Paolo), Bonifazi (d, Spal), Tachtsidis (c, Cagliari).

Partenze: Hart (p, Manchester City), Padelli (p, Inter), Castan (d, Torino), Iturbe (d, Torino).

Allenatore: Mihajlovic (confermato).



UDINESE

Arrivi: Lasagna (a, Carpi), Barak (c, Slavia Praga), Malle (a, Granada), Meret (p, Spal), Wague (d, Leicester), Insua (d, Racing Avellaneda), Guilherme (c, Deportivo La Coruna), Kone (c, Granada), Iniguez (c, Tigre), Alexis Zapata (d, Millonarios), Aguirre (a, Nacional Montevideo), Coppolaro (d, Latina), Pontisso (d, Spal).

Partenze: Duvan Zapata (a, Napoli), Kums (c, Anderlecht).

Allenatore: Delneri (confermato).



VERONA

Arrivi: Brosco (d, Latina), Gonzalez (d, Avellino), Viviani (c, Bologna), Laner (c, Modena), Torregrossa (a, Brescia).

Partenze: Ferrari (d, Bologna), Helander (d, Bologna), Boldor (d, Bologna), B. Zuculini (c, Manchester City), Ganz (a, Juventus), Troianiello (c, svincolato).

Allenatore: Pecchia (confermato).