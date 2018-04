Serie A, delicato il turno della Lazio, che affronta l’Udinese in trasferta: i numeri dei friulani sono da incubo. Hanno perso cinque degli ultimi sei scontri diretti con i biancocelesti, ma soprattutto otto gare consecutive in campionato. Motivo in più per non sottovalutarli: la squadra di Inzaghi è avanti nel pronostico, data a 1,80, vale invece 3,65 il pareggio e 4,25 la vittoria dell’Udinese.