Udinese-Sampdoria (calcio d'inizio alle ore 18) e Genoa-Bologna (ore 20.45) sono i due anticipi che aprono la settima giornata di campionato in Serie A. Incroci che, in caso di sconfitta, rischiano di essere fatali ai due allenatori delle squadre di casa. Senza capitan Danilo e l'altro infortunato Widmer in difesa, Delneri rilancia al centro dell'attacco Maxi Lopez. Ex di turno, così come dall'altra parte la coppia Quagliarella-Duvan Zapata. Quest'ultimo, in caso di gol, promette di non esultare come fece Muriel (ora al Siviglia), che scatenò l'ira di giocatori e pubblico. Giampaolo può contare su tutta la rosa blucerchiata, galvanizzata dall'ultima grande vittoria contro il Milan.



In serata al Ferraris di Genova, dove tira aria di contestazione al presidente Preziosi per la mancata cessione della società a Gallazzi, arriva il Bologna. Privo degli infortunati Krejcl e Di Francesco, Donadoni preferisce Palacio all'altro ex Destro per completare il tridente offensivo con Verdi e Petkovic. Juric non può contare su Lapadula e Spolli (ko) oltre agli squalificati Izzo (fuori fino al 12 ottobre per il calcioscommesse), Omeonga e Taarabt, espulsi domenica scorsa a San Siro con l'Inter.