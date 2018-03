Doveva vincere e lo fa. Il Sassuolo sbanca la Dacia Arena di Udine, manda ko l'Udinese (al quinto stop consecutivo) e torna a riabbracciare i tre punti che non mancavano dal 23 dicembre, giorno della sfida vinta 1-0 contro l'Inter. In Friuli una gara non bella, complice anche un terreno di gioco pesante, tra due squadre in difficoltà. Tanto che la sblocca un autogol da calcio piazzato, con Ali Adnan che, beffato dal liscio di Acerbi, tocca il pallone mandandolo alle spalle di Bizzarri. Al 45esimo, però, ci pensa Fofana con una magia a siglare la rete dell'1-1.



Nel secondo tempo sempre una gara bloccata, con le squadre che faticano a creare. Al 75esimo, però, Politano, dalla destra, con l'esterno mancino, mette il pallone in area di rigore per Sensi, che col piattone destro supera Bizzarri e regala la vittoria alla squadra di Iachini. Nel recupero brivido per i neroverdi, con l'Udinese che sfiora il pareggio grazie a Balic e una doppia deviazione, ma la palla finisce di un soffio fuori. Udinese 1, Sassuolo 2: Politano e compagni si portano a quota 27 punti, superando momentaneamente Crotone, Chievo e Cagliari..