Il Verona manda ko il Chievo e riapre la corsa salvezza. Già, perché la squadra di Pecchia con questi 3 punti si porta a meno 1 dalla coppia Spal-Sassuolo e, soprattutto, a meno 2 dai cugini, che oggi, in campo, hanno dimostrato di essere ancora in piena crisi. A decidere il match del Bentegodi un gol di Antonio Caracciolo, il secondo in stagione dopo quello col Milan (e al secondo tiro in porta), che col mancino batte l'incolpevole Sorrentino.



Una gara che l'Hellas ha meritato di vincere, interpretandola come andava fatta: con passione, grinta, forza, corsa e cattiveria. Tutte cose che gli uomini di Pecchia hanno messo in campo, mentre il Chievo ha lasciato negli spogliatoi. Nelle ultime 18 gare 8 punti, due vittorie e due pareggi. E la retrocessione è lì, a 2 punti.