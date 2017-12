Dopo la vittoria del Napoli, la Juve è chiamata a vincere per non perdere terreno dai partenopei freschi campioni d'inverno. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Miralem Pjanic e Cuadrado, oltre a Buffon e De Sciglio, per la sfida contro il Verona delle 20.45. Grande piccolo ex nella formazione di Fabio Pecchia, quel Moise Kean cresciuto nella Juve e che in maglia bianconera ha realizzato il suo primo gol in Serie A, oltre che a diventare il primo 2000 a debuttare in Champions League.



La Juventus non ha concesso gol nelle ultime 5 partite di campionato e non arrivano a 6 dal marzo 2016; il Verona è, però, imbattuto nelle ultime 4 sfide casalinghe Serie A contro i bianconeri: una vittoria e tre pareggi. La Juve, però, è la squadra a cui il Verona ha concesso più reti in Serie A, e dalla sua ha Higuain, che ha segnato 4 gol in 4 partite di campionato giocate contro gli scaligeri. Pazzini, invece, è l'unico giocatore della rosa del Verona ad aver già segnato alla Vecchia Signora.