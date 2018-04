Finisce in parità il derby tra Roma e Lazio. Resta tutto come prima in classifica, ma nelle quote sulla qualificazione alla prossima Champions League i giallorossi fanno un leggero passo avanti. La squadra di Di Francesco, fa sapere Agipronews, scende da 1,40 a 1,35 nella scommessa sull’arrivo entro le prime quattro, stabile, invece, a 1,44 su Sisal Matchpoint, la formazione biancoceleste. L’Inter, un punto dietro le due romane, non approfitta del pareggio e resta al quinto posto in classifica: la quota sulla squadra di Spalletti qualificata alla prossima Champions, sale leggermente, da 1,50 a 1,57.