Il giudice sportivo di Serie B, in merito alle partite della 17esima giornata di campionato, ha squalificato per tre turni Maurizio Domizzi del Venezia per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al 34° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto all'arbitro, con plateale gestualità, un'espressione ingiuriosa".



Tre giornate di stop anche per Tomasz Kupisz del Cesena per "avere, al 33° del primo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria".

Fermati per un turno 9 giocatori: Daniele Cacia (Cesena), Dramane Konate (Pro Vercelli), Alessandro Micai (Bari), Marco Perrotta (Pescara), Andrea Signorini (Ternana), Simone Bentivoglio (Venezia), Mato Jajalo e Radoslaw Murawski (Palermo), Filippo Bandinelli (Perugia).