Dopo le partite di venerdì e di ieri, e in attesa del posticipo di domani tra Entella e Salernitana, continua oggi la 31esima giornata di Serie B: alle 17.30 al Dino Manuzzi si affrontano Cesena e Ternana, in quella che è una delicata sfida salvezza. I romagnoli hanno cinque punti più degli umbri ma non vincono da cinque partite e stanno disputando un campionato ben al di sotto delle attese. La Fere dal canto loro sono tornate alla vittoria contro il Trapani e sperano nella salvezza con Liverani in panchina.