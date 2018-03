Dopo le poche partite della 29esima giornata disputate nel weekend, in un turno spezzettato a causa dei rinvii per maltempo e per la tragica morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, è tornata oggi in campo la Serie B, con due recuperi validi per la 28esima giornata, la settima di ritorno, originariamente in programma martedì scorso e non disputati per il maltempo. Alle 18 al Renato Curi di Perugia è scesa in campo la squadra di Roberto Breda, che ha sconfitto per 2-0 il Brescia di Roberto Boscaglia grazie alle reti di Cerri (9 in Serie B) e Di Carmine (15 in Serie B, è vicecapocannoniere) : il Grifone trova il quarto risultato utile di fila, dopo due vittorie e un pareggio, e torna in zona playoff, mentre i lombardi, reduci da quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pari), non riescono a staccare definitivamente la zona playout.



Alle 18.30 presso l'Orogel Arena di Cesena si sono affrontati invece i romagnoli di Fabrizio Castori e la Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia, due squadre in lotta per la salvezza, in un match terminato 2-2 (Di Noia, Kupisz, Castiglia e Berra), un pari che serve poco a entrambe: i padroni di casa rimangono diciottesimi, in una posizione che al momento significherebbe playout, mentre i piemontesi addirittura ventesimi, a meno quattro dai diretti rivali.