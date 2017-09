Torna in campo questa sera alle 20.30 la Serie B, con l'anticipo della settima giornata: allo Stadio Tardini di Parma si affrontano i ducali allenati da Roberto D'Aversa e la Salernitana di Alberto Bollini. Gli emiliani hanno trovato un'importante vittoria a Venezia, dopo tre sconfitte di fila, e vogliono dare continuità al proprio campionato, per raggiungere con stabilità la zona playoff; mentre i campani, che hanno trovato nell'ultima giornata contro lo Spezia la prima vittoria in campionato, vogliono mettere in cascina importanti punti salvezza. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber, Emanuele Calaiò e Riccardo Bocalon.