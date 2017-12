Dopo l'anticipo di ieri tra Venezia e Cremonese, è terminato oggi il 20esimo turno di Serie B, con le restanti dieci partite della giornata pre-natalizia, tutte in scena a partire dalle 20.30: il Palermo capolista di Tedino impatta 1-1 in casa del Cesena di Castori, in serie positiva da cinque turni (due vittorie e tre pareggi) e ormai fuori dalla zona playout, grazie alle reti di Trajkovski e di Jallow (nove in campionato) mentre il Bari, allenato da Grosso, pareggia 0-0 contro il Parma di D'Aversa, distante un punto, nel big match della serata tra terza e quarta. Il Frosinone vince 4-3 contro la pericolante Virtus Entella e si porta secondo a meno due dal Palermo (doppiette di Ciano e Daniel Ciofani, entrambi a quota 8, gol di De Luca, Diaw e La Mantia) mentre il nuovo Empoli di Andreazzoli, sostituto di Vivarini, impatta 1-1 in casa contro il Brescia di Marino, a secco di vittorie da tre giornate, con il gol di Zajc e Torregrossa. Il Cittadella affonda in casa contro il Carpi (segna Verna) mentre la Salernitana di Colantuono crolla 0-3 in casa contro il Foggia di Stroppa, che era in piena crisi e a secco di vittorie da cinque giornate: decide la doppietta di Floriano e il gol di Agazzi, rossoneri ok a Salerno dopo 31 anni. Lo Spezia, reduce da due vittorie di fila e tornato in zona playoff, vince 1-0 (Marilungo) contro l'Avellino, che dopo tre pareggi e una sconfitta consecutivi è invece ripiombato in zona playout. Il Pescara di Zeman, a metà classifica, non vince sul campo del fanalino di coda Ascoli (1-1, Crescenzi e Bianchi), mentre Novara e Perugia, appaiate a quota 23, pareggiano 1-1 (Maniero e Cerri). Ha chiuso Ternana--Pro Vercelli, sfida tra le due squadre penultime in classifica: termina 4-3 (poker di Montalto in 46', reti di Morra, Vajushi e Vives).