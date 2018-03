Scende in campo la Serie B per la 33esima giornata di campionato. Alle 20.30, al Del Duca, l'Ascoli attende il Bari in una sfida testacoda. I marchigiani sono alla ricerca di punti salvezza ed è in striscia positiva visti i 4 punti nelle ultime 2 partite; i pugliesi, invece, che non perdono da 7 partite, vogliono rimanere aggrappati al gruppo di testa e accorciare, almeno per una sera, sul Frosinone che dista 5 punti.