Prosegue la 31esima giornata di Serie B con una partita in questa domenica pomeriggio (in attesa dell'ultimo posticipo Carpi-Pro Vercelli, lunedì alle 20.30): alle 17.30 scendono in campo Avellino e Pescara, in una sfida delicata per la parte bassa della classifica. 36 punti per gli abruzzesi, reduci da tre sconfitte consecutive e da cinque giornate senza vittoria, 34 per i padroni di casa che però hanno una partita in meno: missione sorpasso dunque per l'Avellino, che in caso di vittoria scavalcherebbe proprio il Pescara al 14esimo posto.