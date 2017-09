Turno infrasettimanale in Serie A, turno infrasettimanale in Serie B. Quinta giornata del campionato cadetto aperta dall'anticipo del lunedì sera tra Avellino e Venezia. Entrambe appaiate a 6 punti in classifica, gli uomini di Novellino e quello di Inzaghi li hanno collezionati in maniera differente: gli irpini hanno vinto entrambe le gare casalinghe, contro Brescia e Foggia, perdendo in trasferta, con Cremonese e Cesena, 9 gol fatti (4° miglior attacco della B) e 8 subiti (quarta peggior difesa); i lagunari, invece, hanno vinto solo a Bari, 2-0, pareggiando le altre tre 0-0, secondo peggior attacco, miglior difesa in assoluto. Due squadre diversi, due tecnici agli opposti: Novellino è un maestro in Serie B, Inzaghi, invece, è alla sua prima esperienza in cadetteria.