Dopo le gare di ieri e in attesa del Monday Night di domani tra Novara e Verona, continua oggi alle 17.30 presso lo stadio Rigamonti di Brescia la 35esima giornata di Serie B, con la sfida tra i padroni di casa e la Spal. Il Brescia, dall’arrivo di Luigi Cagni in panchina al posto di Cristian Brocchi, ha ottenuto quattro pareggi consecutivi, ma se il campionato finisse oggi sarebbe costretta al playout per non retrocedere in Lega Pro. Le rondinelle non vincono ormai dal 24 febbraio, 4-1 sul Cittadella. Situazione diametralmente opposta per la Spal, che è tornata alla vittoria nel turno infrasettimanale contro il Novara dopo due sconfitte consecutive, e può approfittare del passo falso del Frosinone ad Ascoli per riportarsi in vetta da sola: per farlo il tecnico Semplici punterà sulla coppia gol composta da Sergio Floccari e Mirko Antenucci.