Francesco Caputo meglio di Alessandro Del Piero e David Trezeguet. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il bomber dell'Empoli, autore di 14 gol in 16 partite, ha fatto meglio del duo della Juventus nel 2006, che allo stesso punto del torneo non erano neanche in doppia cifra. Inoltre, il numero 11 dei toscani ha eguagliato il record di Succi nel 2010/11.