Carpi-Salernitana 1-0



Marcatori: 34’p.t. Malcore (C)



Carpi (3-5-2): Colombi; Sabbione, Poli, Ligi; Jelenic, Verna, Pasciuti, Saber (39’s.t. Mbaye), Bittante (27’s.t. Brosco); Manconi (20’p.t.Malcore), Mbakogu. In panchina: Serraiocco, Vitturini, Capela, Giorico, Yamga, Carletti, Saric, Pachonik, Belloni. Allenatore: Calabro



Salernitana (4-3-3): Radunovic; Perico, Tuia (22’s.t. Pucino), Bernardini, Vitale; Odjer, Minala, Ricci (1’s.t.Sprocati); Gatto, Bocalon, Rossi (1’s.t.Rodriguez). In panchina: Adamonis, Asmah, Mantovani, Schiavi, Signorelli, Della Rocca, Zito, Alex, Di Roberto. Allenatore: Bollini



Note: pomeriggio umido, campo in buone condizioni. Spettatori: 4.000 di cui 400 circa provenienti da Salerno. Ammoniti: Mbakogu (C) Rodriguez (S). Espulso: - Angoli: 4 - 8. Recuperi: 2' pt - 3' st.