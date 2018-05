Dopo l'anticipo di venerdì, le gare di ieri e in attesa del posticipo di domani, termina oggi la 40esima giornata di Serie B con il posticipo di lusso dello Stadio Manuzzi di Cesena tra i padroni di casa guidati da Fabrizio Castori e il Parma di Roberto D'Aversa: i padroni di casa sono in una posizione critica di classifica, a soli due punti dalla zona playout, mentre gli ospiti vogliono conservare la seconda posizione cha varrebbe la promozione diretta in Serie A, senza passare dai playoff. conservando il vantaggio su Frosinone, Palermo e Venezia. In tutto questo, anche il significato di un derby emiliano-romagnolo di fuoco.