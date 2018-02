Anticipo ad alta quota per la 26esima giornata di Serie B, in palio punti importanti per la corsa ai playoff promozione: alle 20.45 si affrontano Cremonese-Bari. I padroni di casa vogliono rialzarsi dopo tre partite senza vittoria e cercano un successo che permetterebbe di scavalcare i pugliesi, avversari di giornata. Il Bari ha ritrovato i tre punti nello scorso turno contro il Frosinone dopo due ko consecutivi, una vittoria permetterebbe di portarsi momentaneamente a -2 dal Palermo terzo in classifica.



Fischio d'inizio ore 20.30, su Calciomercato.com la diretta di Cremonese-Bari.