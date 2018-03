#SerieB, ecco le date dei #PlayOff e dei #PlayOut

Sono state rese ufficiali le date di playoff e playout per quanto riguarda la: le gare preliminari si giocano il 27 maggio alle 20.30 (5a contro 8a) e il 26 magio alle 18 (6a contro 7a). Le due semifinali, invece, saranno in gara d'andata e ritorno: 30 maggio e 3 giugno la 4a in classifica contro la vincente tra 5a e 8a; 29 maggio e 2 giugno la 3a in classifica attende la vincente tra 6a e 7a. La Finale d'andata il 7 giugno, il ritorno il 10.- Il playout d'andata si giocherà il 24 maggio, il ritorno il 31.