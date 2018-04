Assemblea di Lega B oggi in via Rosellini a Milano. Presenti 21 società. La riunione è stata presieduta dal Presidente Mauro Balata.

Si è proceduto ad informare i club sulle novità del sistema licenze nazionali Figc, in ambito economico, infrastrutturale e sportivo. L’Assemblea è stata quindi aggiornata sulle strategie ed i numerosi progetti di marketing associativo che coinvolgeranno le società per la stagione 2018/19.



Deliberate le date di inizio e fine della prossima stagione sportiva: si partirà sabato 25 agosto, con l’open day venerdì 24, con l’ultima giornata che si giocherà sabato 11 maggio. La LNPB inoltre chiederà che la sessione estiva di calciomercato chiuda in coincidenza con la Lega Serie A, quindi il 18 agosto.



Verrà avanzata in Federazione la richiesta dell’istituzione della Supercoppa Primavera 2, che si dovrebbe svolgere a metà maggio a Coverciano fra le due squadre che avranno vinto i rispettivi gironi e che quindi avranno ottenuto il diritto a partecipare al prossimo campionato Primavera 1.



Sugli adempimenti riguardanti la mutualità, si svolgerà nella prossima settimana una riunione in Lega con i direttori finanziari dei club, mentre il presidente Balata ha aggiornato le società sulle novità riguardanti la vendita dei diritti televisivi per il triennio 2018-2021.