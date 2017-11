E' tornata in campo questa sera anche la Serie B, con un anticipo di lusso ad inaugurare la 16esima giornata: allo stadio Castellani di Empoli è andata infatti in scena la sfida tra i padroni di casa guidati da Vivarini e il Frosinone di Longo, match tra due delle favorite per la promozione finale in A, che non ha deluso le aspettative. Finisce infatti 3-3 dopo un concitatissimo finale, nel quale i toscani recuperano tre reti ai ciociari grazie alla doppia firma di Caputo (14 reti in Serie B), al 91' e al 93', quando la gara sembrava finita. Le altre reti portano la firma di Ciano (due gol che lo portano a quota 7) e Dionisi per il Frosinone, autogol di Bardi per l'Empoli. Frosinone che raggiunge Bari e Parma al primo posto, a quota 26, mentre l'Empoli si ferma a 25.