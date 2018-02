È in serie positiva da nove partite e l’arrivo di Aurelio Andreazzoli in panchina ha portato una spinta in più all’Empoli, che domani affronterà la prova del fuoco contro il Palermo. Nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie B, gli azzurri cercano l’aggancio ai rosanero, in vetta alla pari con il Frosinone. Un duello che per i bookmaker va dalla parte dei toscani, fin qui quasi perfetti al Castellani (una sola sconfitta in 11 partite): il segno «1» è offerto a 2,00 su 888sport.it, il Palermo risponde con l’imbattibilità in trasferta e un «2» offerto a 3,90, mentre un altro pareggio dopo quello dell’andata pagherebbe 3,20. Lo scorso settembre al Barbera finì con un emozionante 3-3, ma per i quotisti sarà difficile replicare un punteggio così “ricco”: la difesa del Palermo, la migliore del campionato, ha incassato una sola rete nelle ultime sette partite, un dato che mette in prima fila l’Under (1,84). I due incroci più recenti tra le due squadre sono però finiti in Over e Goal, esiti che stavolta pagherebbero 1,91 e 1,68.