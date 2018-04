Una vittoria e l’impresa sarà portata a termine. Empoli a un passo dalla promozione matematica in Serie A: ai toscani bastano tre punti nella sfida di domani contro il Novara per tornare subito tra le grandi. Il pronostico è più che favorevole per la squadra di Andreazzoli, anche in ragione di una media interna invidiabile: non perde in casa dallo scorso settembre e da allora in 16 turni in casa ha ottenuto 11 vittorie e cinque pareggi. Sul tabellone 888sport.it il successo dei toscani è dato a 1,44, mentre si punta a 4,10 sul pareggio e a 7,50 sul colpo dei piemontesi che, al contrario, sono invischiati nella lotta per non retrocedere. Sempre le statistiche dell’Empoli suggeriscono la scommessa Over, quindi su una partita con almeno tre reti complessive, data a 1,76: gli azzurri hanno segnato 82 reti fino a qui, di cui ben 44 in casa.