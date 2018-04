Empoli promosso da primo della lista, Frosinone e Palermo accompagneranno i toscani nel ritorno in Serie A. A sei giornate dalla fine del campionato di B il verdetto dei bookmaker è inequivocabile, perlomeno sulla squadra che arriverà in vetta al termine della stagione. L’Empoli, primo in classifica con 11 punti di vantaggio sul Frosinone, ha praticamente le mani sul primato. Sul tabellone Snai è dato a 1,05 appena l’arrivo davanti a tutti della squadra di Andreazzoli, che da quando è arrivato il nuovo tecnico è ripartita di slancio: 13 vittorie e 4 pareggi in 17 gare. Difficilissimo che il Frosinone o il Palermo, ormai troppo distanti, possano riuscire in un miracoloso recupero: i gialloblu sono a 12,00 per la rimonta, i rosanero (a meno 13 dalla vetta) salgono a 18,00.