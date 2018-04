Doppio anticipo questa settimana in Serie B che si appresta a vivere le emozioni legate alla trentottesima giornata di campionato, la quintultima della stagione regolare. Venerdì alla 19 sfida al vertice in laguna tra Venezia e Palermo. Punti pesanti quelli in palio con il fattore campo che fa pendere leggermente il pronostico dalla parte dei padroni di casa. Sulla lavagna di BetFlag, si legge in una nota, l’1 è bancato a 2,45, comunque non lontanissimo dall’X a 3,00 e dal 2 a 3,05. Trova spazio in questa gara la giocata in doppia chance con moltiplicatori non trascurabili con l’1X a 1,34, l’12 a 1,35 e l’X2 a 1,51. Alle 21, sotto i riflettori del San Nicola, il Bari che non sa più vincere ospita l’Entella. I diciassette punti che dividono le due formazioni in classifica e il calore del pubblico amico giustificano l’1 a 1,75, che raddoppia a 3,40 e il 2 a 4,80. Lunga la lista dei possibili marcatori sui quali scommettere: Franco Brienza, Cristian Galano e Antonio Floro Flores sì a 2,50, Anderson Miguel da Silva sì a 2,25, Giuseppe De Luca, Tomi Petroovic e Andrea La Mantia sì a 3,75, Federico Oscar Andrada sì a 2,55. Sabato i cadetti si ritroveranno in campo tutti alle 15, ben nove confronti molti dei quali ormai quasi da ultima spiaggia. Vale l’ottavo posto Cittadella – Foggia, ultima posizione utile per i playoff. Per la bandiera delle scommesse è la formazione di casa ad avere maggiori possibilità di successo finale e propone l’1 a 1,95, lontano dal 3,70 del 2 rossonero e con l’X a 3,45. Tra le altre scommesse l’under/ over 1,5 a 3,85 e 1,22, l’under/ over 2,5 a 2,00 e 1,75, l’under/ over 3,5 a 1,40 e 2,80 e l’under over 4,5 a 1,14 e 5,00. E’ conto alla rovescia per l’Empoli che potrebbe già staccare il biglietto per il ritorno nella massima serie dopo un solo anno tra i cadetti. Una vittoria con il Novara darebbe la matematica certezza ai toscani della promozione e la quota popolare per l’1 a 1,45 è il disco verde. Ovviamente alte le quote per l’X a 4,20 e il 2 a 6,75. Tra i risultati esatti a doppia cifra il 3 – 0 a 10,00, il 3 – 2 a 25,00, il 4 – 1 a 20,00 e il 2 – 2 a 16,00. In casa della Pro Vercelli, fanalino di coda, il Parma cerca punti dal sapore di A. Ospiti ovviamente favoriti ma 2 alto a 2,10, che arrotonda a 3,10 per l’X fino a 3,80 per il successo dell’orgoglio dei piemontesi. Ma anche, il multigoal da 1 a 2 sì a 1,92, il multigoal da 2 a 3 sì che raddoppia la scommessa, il multigoal da 2 a 4 sì a 1,60, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,90 e il multigoal da 3 a 5 sì a 2,50. Da brividi Ascoli – Perugia con i locali che giocano per un colpo di coda salva stagione e gli ospiti alla ricerca di un buon piazzamento nella griglia dei playoff. Gara da quasi tripla per BetFlag che offre l’1 a 3,00, l’X a 3,10 e il 2 a 2,40. Il metodo del gol paga a due cifre con la punizione a 13,00 e l’autorete a 25,00. Da cardiopalma anche Cesena – Frosinone, con i locali anche in questo caso in cerca del classico colpo di coda contro un avversario che lotta per il salto di categoria. Il successo bianconero è indicato a 3,50, con l’X a 3,25 ma il 2 ciociaro a 2,10. Ed inoltre, la somma goal 0 paga per 9,50, la somma goal 1 per 4,40, la somma goal 2 per 3,25, la somma goal 3 per 4,00, la somma goal 4 per 5,75 e la somma goal oltre 4 per 6,50.