Foggia-Cesena (calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo che apre la 31esima giornata di campionato in Serie B. I padroni di casa arrivano allo scontro diretto con 4 punti di vantaggio in classifica sugli ospiti. Stroppa recupera Greco, ma non può contare sullo squalificato Gerbo. Agnelli taglia il traguardo delle 200 presenze in maglia rossonera. Dall'altra parte il Cesena deve fare a meno degli attaccanti Jallow (squalificato) e Cacia, infortunato. Arbitra Marini di Roma.



FORMAZIONI UFFICIALI

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Fedato, Agnelli, Greco, Deli, Kragl; Mazzeo, Duhamel. (A disp. Noppert, Figliomeni, Beretta, Martinelli, Nicastro, Rubin, Agazzi, Floriano, Celli, Ramè, Scaglia, Calabresi). All. Stroppa.

CESENA (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone; Vita, Schiavone, Di Noia, Dalmonte; Laribi; Moncini. (A disp. Agliardi, Melgrati, Cascione, Eguelfi, Fazzi, Chiricò, Fedele, Kupisz, Emmanuello). All. Castori.