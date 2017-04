Ha trovato la vittoria a sorpresa sulla Spal dopo cinque giornate senza successi, ma sarà dura per l’Avellino ripetersi in casa del Frosinone nell’anticipo di Serie B in programma stasera al Matusa. Davanti al suo pubblico i gialloazzurri hanno vinto undici delle sedici partite disputate e sul tabellone 888sport.it sono in largo vantaggio anche stavolta, a 1,48. Lontanissimi i biancoverdi, fin qui con due soli successi in trasferta: il blitz pagherebbe 7,50, per il pareggio la quota scende a 3,75.