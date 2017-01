Agganciare il Verona in vetta alla classifica almeno per una notte. Questa la missione del Frosinone che questa sera scende in campo contro il Brescia nell'anticipo della 23° giornata di Serie B. Un compito non semplice per i ciociari, che hanno rimediato due sconfitte consecutive e perso anche la seconda posizione, scavalcati dalla Spal. Voglia di rivalsa anche per la squadra di Brocchi, battuta in casa dall'Avellino nell'ultimo turno e bloccata a 27 punti, solo quattro di vantaggio sulla zona playout. Sfida infuocata al Matusa tra Frosinone e Brescia, fischio d'inizio alle 20.30.