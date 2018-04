Poteva essere la sfida dell'aritmetica promozione in Serie A, invece, viste le vittorie di Parma e Palermo, per l'Empoli, quella con il Frosinone, è una gara da vincere per proseguire nel proprio cammino. Fondamentale, invece, è per i ciociari, per rispondere proprio agli uomini di D'Aversa e Tedino, avanti entrambe un punto.



L'Empoli arriva da 7 vittorie nelle ultime 8, le ultime 2 entrambe per 3-2; il Frosinone, invece, da 2 vittorie nelle ultime 7 (2-0 in casa dell'Avellino nell'ultimo match). Prima contro potenziale seconda: il big match della Serie B inizia alle 20.30.