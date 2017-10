Non vince da tre giornate e i precedenti con il Palermo non sono entusiasmanti, ma i bookmaker preferiscono il Frosinone ai rosanero per la sfida di domani al Matusa. Dopo due sconfitte e un ko rimediati da fine settembre a oggi, i gialloazzurri cercano il colpo da tre punti contro Tedino e i suoi, e sul tabellone 888sport.it il segno «1» è favorito a 2 volte la posta. Le trasferte in Ciociaria sorridono però al Palermo, che ha conquistato due vittorie in entrambe le trasferte giocate in casa del Frosinone. Un altro «2» pagherebbe 3,90, mentre il pareggio - che manterrebbe comunque l’imbattibilità degli ospiti - si gioca a 3,20.