L’umore non è buono dopo cinque giornate a secco di vittorie, ma i bookmaker confermano la fiducia al Frosinone per il turno infrasettimanale di Serie B. Il Matusa può diventare l’arma in più per Marino e i suoi (nonostante il ko di una settimana fa con il Novara), almeno a guardare le quote 888sport.it, che danno il guizzo gialloazzurro a 1,89 per la sfida di domani contro lo Spezia. Dall’altra parte del campo una squadra carica dopo la vittoria sull’Entella, ma offerta a un sostanzioso 4,90 visti i soli tre successi ottenuti in trasferta finora. I precedenti, però, dicono «X», stavolta in lavagna a 3 volte la posta: gli ultimi due scontri diretti in campionato sono finiti con un pareggio, così come la sfida di Coppa Italia di due anni fa (con lo Spezia che poi ebbe la meglio ai rigori).