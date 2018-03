Da una parte il Frosinone, alle prese con la contestazione dei tifosi dopo una sola vittoria nelle ultime sei partite; dall’altra il Venezia, battuto solo una volta da fine gennaio e più carico che mai dopo il derby conquistato contro il Cittadella. Vista così, la sfida in programma nel turno infrasettimanale di Serie B sorride alla squadra di Inzaghi, ma il bilancio casalingo e in trasferta delle due squadre ribalta la situazione. Allo Stirpe, dove si troveranno le due squadre, il Frosinone ha perso una volta nelle 16 partite disputate, mentre il Venezia ha conquistato solo tre successi lontano da casa. Sul tabellone 888sport.it vola dunque l’«1»: la prima vittoria gialloblù dopo tre turni a secco si gioca a 1,80, il blitz di Inzaghi è a 4,90, mentre un altro pareggio dopo quello dell’andata pagherebbe 3,25. Cinque mesi fa il confronto tra le due squadre si chiuse sull’1-1, anche stavolta prima scelta sul tabellone del risultato esatto: la quota è a 6,25 di un soffio avanti rispetto all’1-0, dato a 6,40. Anche le previsioni su Under e Over privilegiano il punteggio “basso”: meno di tre reti complessive valgono 1,70, per tre o più marcatura si sale a 2,08.