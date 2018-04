Ha fatto bottino pieno anche nella 34ma giornata - unica squadra a vincere tra le prime dieci in classifica - portando a quattro la serie di successi consecutivi in Serie B. Il Parma balza in primo piano nella corsa alla promozione diretta e torna in corsa anche anche in quota, dove il ritorno in Serie A nella prossima stagione si gioca a 3,00 su Snai. C’è però ancora terreno da recuperare sulle concorrenti: Empoli a parte, dato a 1,07, la rincorsa è da fare su Palermo e Frosinone, al momento secondi a +2 sul Parma, offerti a 1,40 e 1,60. Più indietro il Bari, a 5,00, Perugia e Venezia si giocano a 4,50 e 8,00.