Nove punti di differenza in classifica, ma a sorpresa è lo Spezia a prendersi il favore dei bookmaker per la sfida di domenica contro il Palermo, capolista in Serie B. La squadra di Gallo la spunta di un soffio sui rosanero grazie all’eccellente bilancio fin qui ottenuto al Picco: 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta piazzano l’«1» a 2,65 sul tabellone Microgame, contro il 2,95 del Palermo e il 2,90 del segno «X». Di tutt’altro avviso gli scommettitori, ispirati dalla imbattibilità fuori casa dei rosanero e della tendenza al pareggio nelle partite giocate lontano dal Barbera. Quattro gli Under consecutivi nei confronti diretti tra le due squadre (tre in campionato e uno in Coppa Italia): un’altra partita da meno di tre reti complessive si gioca a 1,45, per l’Over si sale a 2,60. Nel frattempo, il Palermo vola sul tabellone della squadra prima classificata a fine stagione: i quotisti lo danno a 3,00, davanti a Frosinone (3,75), Bari (6,00) e Parma (7,50), mentre lo Spezia è lontanissimo a 45,00.