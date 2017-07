Una campagna acquisti mirata, con il grande colpo Siligardi, strappato al Verona. Il Parma si candida al triplo salto di categoria. Neopromossi in Serie B, i gialloblu sono tra le grandi candidate per vincere il torneo 2017/18 e tornare in A senza passare dai play off. Sul tabellone Microgame il Parma svetta a quota 7,50. Davanti alla formazione di D’Aversa ci sono solo il Pescara e il Palermo. Gli abruzzesi puntano ancora su Zdenek Zeman in panchina, protagonista della grande cavalcata con cui conquistarono il primo posto nella stagione 2011/12: un altro piazzamento in testa è dato a 6 volte la scommessa. Identica la quota per il Palermo, protagonista di un «mercato eccezionale» (Maurizio Zamparini dixit). A 7,50 anche il Frosinone, che riparte dalla grande delusione dell’anno scorso, e il Venezia, che pure tenterà il doppio salto con Pippo Inzaghi in panchina. Più difficile che sia l’altra retrocessa dalla Serie A a vincere il torneo, visto che l’Empoli è dato a 9,00. A 9,00 anche l’exploit di Fabio Grosso, alla prima esperienza da professionista con il Bari, dopo i buoni risultati ottenuti con la primavera della Juventus. Poi le quote diventano in doppia cifra: a 12,00 il Perugia e il Foggia, a 18,00 Carpi e Novara. Si punta a 21,00 su Spezia e Cesena, a 30,00 sulla Cremonese. Trittico di formazioni a quota 45,00: Salernitana, Cittadella e Avellino, a 60,00 si trovano quattro squadre, il Brescia, l’Ascoli, la Ternana e l’Entella. Chiude il tabellone la Pro Vercelli, data a 75 volte la posta.