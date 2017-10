Due passaggi a vuoto e il Perugia ha perso la vetta della classifica in Serie B: prima il ko per 3-1 a Brescia, poi il crollo in casa (1-5) contro la Pro Vercelli. Il Grifone punta al riscatto nella nona giornata di campionato, ma secondo i bookmaker non sarà facile tornare al successo, nonostante l’avversario sia il Foggia, penultimo in classifica. Si gioca domani sera in Puglia e il fattore campo influenza la valutazione dei quotisti: il Foggia non ha ancora perso una partita allo Zaccheria (tre pareggi di fila per i rossoneri) e parte da favorito. Il segno «1» viaggia a 2,25 sul tabellone Microgame. Un’altra «X» si gioca invece a 3,25, il riscatto del Perugia è dato a 3,20. I numeri delle due formazioni indicano la via dell’Over: il Foggia ha la peggior difesa del torneo (20 reti subite fino a qui), i biancorossi il secondo miglior attacco. Un match con almeno tre reti complessive si gioca a 1,70, mentre la scommessa su entrambe le formazioni in rete (Goal) viaggia a 1,52.