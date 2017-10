Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo le partite di Serie B.



CALCIATORI SQUALIFICATI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MORETTI Federico (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



COLOMBATTO Santiago (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MONACO Salvatore (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



VOLTA Massimo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





AMMENDE A SOCIETA'



Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi e numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.