Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B.





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARTIN Marco (Cittadella): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

PIU Alessandro (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AUGUSTYN Blazej Szcepan (Ascoli Picchio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BUSELLATO Massimiliano (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CHIBSAH Yussif Raman (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CICIRETTI Amato (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BARONI Marco (Benevento): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE

PAGNI Danilo (Ternana): per avere, al 14° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 MARZO 2017

GIANNITTI Marco (Frosinone): per avere, al 14° del primo tempo, contestato l'operato arbitrale entrando di alcuni metri sul terreno giuoco e rivolto, mentre usciva dal recinto di giuoco, un epiteto insultante al Quarto Ufficiale.