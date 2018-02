Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno infrasettimanale di Serie B.





CALCIATORI SQUALIFICATI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



D'ANGELO Angelo (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.



GRECO Leandro (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



SCIAUDONE Daniele (Novara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.



VALJENT Martin (Ternana Unicusano): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



GASPARETTO Daniele (Ternana Unicusano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PESCE Simone (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



RICCI Matteo (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO per avere suoi sostenitori, al termine del primo tempo e alla fine della gara, indirizzato all'Arbitro grida minacciose e insultanti.