Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23esima giornata di Serie B





CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE



MANTOVANI Andrea (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA





CHIARETTI COSSENZO Lucas (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DI MARIANO Francesco (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KRUNIC Rade (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LOPEZ GASCO Walter Alberto (Spezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).



MARRONE Luca (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



POMPEU DA SILVA Ronaldo (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



AMMENDE A SOCIETA'



Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti; recidiva.



Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni e petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.