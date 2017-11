Primo posto solitario dopo la vittoria nel derby all’ultimo minuto: il Bari si gode la vetta della Serie B e avanza prepotentemente anche nelle preferenze dei bookmaker sul vincitore del campionato a fine stagione. Nelle quote 888sport.it, il primo posto dei biancorossi a fine stagione è passato dall’11,00 di inizio novembre al 6,00 attuale, grazie ai tre successi consecutivi contro Pescara, Novara e Foggia e a un’imbattibilità che dura ormai da cinque giornate. La squadra di Grosso è ora seconda solo al Palermo, secondo in classifica (a -2 dal Bari) ma ancora prima scelta in quota, 4 volte la posta. Terza piazza per il Frosinone, quarto in campionato e offerto a 7,00; poco più indietro Parma ed Empoli, tutti e due a 8,00.