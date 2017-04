Nel lunedì di Pasqua ha battuto a domicilio il Frosinone secondo in classifica, ritrovando la vittoria dopo un'astinenza durata sei partite: ora il Novara ha l'occasione di irrompere in zona playoff, battendo nell'anticipo di domani un Perugia che alberga soltanto tre punti più su e che quindi rischia l'aggancio. Le quote danno fiducia ai ragazzi di Boscaglia, favoriti a 2,35 sul tabellone Microgame Group. Tuttavia, il pronostico non è netto: il «2» del Perugia è a 3,25, il pareggio a 3,05. Si parla di playoff anche nell'altro anticipo di domani: il Benevento, quattro sconfitte nelle ultime sei partite e un quarto posto sempre meno saldo, deve riprendere a correre battendo al Ciro Vigorito un Vicenza impegnato nella lotta salvezza. Il segno «1» vale 1,70, il pareggio 3,50, la vittoria dei veneti, che due settimane fa a Latina hanno trovato tre preziosi punti esterni, è un colpo da 5,30.