Weekend lungo il prossimo per la cadetteria che si appresta a disputare le gare della sedicesima giornata. Si comincia venerdì con il big match Empoli – Frosinone per concludere lunedì prossimo con Cesena – Brescia. Sfida difficile in terra toscana per due formazioni che ambiscono al salto di categoria. Ospiti in serie positiva da sette turni e padroni di casa su di giri per il pirotecnico successo sul Cesena. Per BetFlag il fattore campo può condizionare il risultato e propone favorita la squadra di casa con l’1 a 2,15, distante dal 2 a 3,30 e con l’X a 3,35. L’esito 1 al 15° vale 6,25, l’X 1,22 e il 2 7,97, l’esito 1 al 30° è offerto a 3,50, l’X a 1,72 e il 2 a 4,20.Sabato si ricomincia alle 15 con Ascoli – Cremonese. Bianconeri alle prese col dopo Maresca, che ha lasciato una squadra fanalino di coda dopo quattro sconfitte consecutive, ma ospiti in quota play- off. Per la bandiera delle scommesse il 2 è congruo a 2,05, contro l’1 a 3,45 e l’X a 3,35. Alta la doppia chance 1X a 1,69 e con l’12 a 1,28 e l’X2 a 1,27. Trasferta insidiosa per il Palermo ad Avellino dove è chiamato a cancellare la pesante sconfitta interna con il Cittadella. Gara insidiosa per entrambe e moltiplicatori significativi con l’1 a 2,75, il 2 a 2,55 e l’X a 3,15. L’under/ over 2,5 è consigliato a 1,70 e 2,05, l’under/ over 3,5 a 1,25 e 3,50 e l’under/ over 0,5 a 9,00 e 1,06. Gara da perfetto equilibrio è sicuramente Carpi – Parma, uno scontro dal sapore di A. Un derby dove l’incertezza la fa da padrona: 2,75 è il coefficiente dell’1 e 2 con l’X a leggermente più alto a 2,85. L’1 o over 2,5 il sì è segnalato a 1,77, l’X o over 2,5 sì a 1,51 e 2 o over 2,5 sì a 1,77.Domenica all’ora di pranzo il San Nicola vivrà le emozioni del derby contro il Foggia, che si ripropone venti anni dopo. Il fattore campo, per una squadra a trazione casalinga, accredita la compagine biancorossa verso la conquista del bottino pieno a 1,70, che quasi triplica a 3,95 per l’X e il 4,40 per il 2 dei dauni. Il multigoal da 1 a 2 sì a 2,60, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,10 e multigoal da 3 a 4 sì a 2,35. Lunedì sera, alle 20.30, Cesena – Brescia sono chiamati a chiudere la griglia del sedicesimo turno. Al momento le due contendenti cercano punti salvezza con l’undici bianconero avanti nel pronostico con l’1 a 2,10, l’X a 3,30 e il 2 a 3,40. Da non trascurare il risultato esatto 2 – 0 a 10,00, il 3 – 2 a 26,00, l’ 1 – 3 a 25,00 e il 4 – 1 a 35,00.