Con l’anticipo tra Venezia e Cremonese la serie B torna in campo per un altro turno infrasettimanale. La gara, valevole per la ventesima giornata, è in calendario per le 20,30 di mercoledì e oppone due matricole che lottano per i playoff. Dopo il rocambolesco pari di Foggia, terzo consecutivo, i lagunari cercano una vittoria per tenere il passo del Palermo capolista. Compito non facile a scorrere le quote della lavagna di BetFlag che, come si legge in una nota, offre l’1 a 2,30 contro il 2 a 3,20 e con l’X appena più basso a 3,10. Tutt’altro che popolari le doppie chance con l’1X a 1,32, l’X2 a 1,57 e l’12 a 1,33. Giovedì sera, alle 20,30, fischio d’inizio per tutte le altre formazioni della cadetteria. Cittadella – Carpi è gara da playoff. Gli ospiti non possono permettersi ulteriori passi falsi per continuare a coltivare propositi ambiziosi contro una squadra che la sopravanza in classifica di ben quattro punti e che gioca in casa. Per la bandiera delle scommesse Cittadella favorita con l’1 a 1,65, lontanissimo dal 2 a 5,25 ma anche dall’X a 3,55. A due cifre il 2 del 15° a 10,42, con l’esito X a 1,23 e l’1 a 5,10, l’esito 1 del 30° è bancato a 2,70, l’X a 1,75 e il 2 a 6,12. Bari – Parma è sicuramente il match clou della giornata, seconda e terza contro. Torna al San Nicola la squadra di Grosso reduce dal successo di Perugia che ha cancellato lo scivolone in casa contro il Palermo e l’ha rilanciata in classifica, dopo due sconfitte consecutive. Pugliesi favoriti sì ma moltiplicatore alto per il successo finale proposto a 2,05, che arrotonda a 3,25 per l’X e 3,60 per il 2 degli ospiti. Tra i risultati esatti lo 0 – 0 vale 9,00, 9,50 il 2 – 0, 17,00 il 3 – 0, il 2 – 3 37,00 e 14,50 il 2 – 2. Test importante anche per il Cesena contro la capolista rosanero. Ai bianconeri il cambio di allenatore ha sortito l’effetto sperato ed ha le carte in regola per impensierire il Palermo e giustifica il 2 alto a 2,25, un punto in percentuale in meno del 3,25 e con l’X a 3,20. L’1 o over 2,5 sì suggerito a 1,72, l’X o over 2,5 sì a 1,45 e il 2 o over 2,5 sì a 1,53. L’Empoli, che ha esonerato il tecnico Vivarini dopo il pareggio di Cremona, ospita il Brescia e per BetFlag è avversario giusto per tornare alla vittoria: 1 a 1,55, X a 3,85 e 2 a 6,00. Ed anche, sì del multigoal da 1 a 2 a 2,10, sì del multigoal da 1 a 3 a 1,45, sì del multigoal da 2 a 3 a 2,00. Dieci punti dividono in classifica Frosinone ed Entella che si affrontano per conquistare punti preziosi per obiettivi differenti. I ciociari, reduci dal pari con il Carpi, sono in serie positiva da undici turni all’insegna del pari consigliato a 3,95 contro l’1 a 1,55 e il 2 a 5,50. La somma goal pari a 0 paga 11,75, la somma goal pari a 1 è bancato a 4,80, la somma goal pari a 2 a 3,45, la somma goal pari a 3 a 3,85, la somma goal pari a 4 e oltre 4 a 5,50. Salernitana – Foggia è gara delicata sia in campo che fuori con criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico a causa dell’accesa rivalità tra le due tifoserie. Non è partita scontata, nonostante la posizione di classifica delle due contendenti e il fattore campo, e la bandiera delle scommesse fissa sulla lavagna l’1 a 2,05, che lievita a 3,60 per l’X e con il 2 a 3,25. Il segna goal la squadra di casa sì a 1,16 e no a 4,45, il segna goal la squadra ospite sì a 1,30 e no a 3,30.