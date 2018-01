Con due formazioni in testa alla classifica, Palermo e Frosinone, la serie B torna in campo con le gare della ventitreesima giornata distribuite su quattro giorni. Si comincia venerdì alle 20,45 con Pescara-Perugia, con gli abruzzesi in particolare periodo di forma. Per BetFlag, si legge in una nota, la formazione umbra ha le carte in regola per impensierire i ragazzi di Zeman; favoriti ma non troppo con l’1 a 2,10, contro il 3,20 per il 2 biancorosso e con l’X a 3,55. Occhio alla doppia chance con l’12 a 1,26, l’1X a 1,31 e l’X2 a 1,68. Sabato si gioca solo alle 15. La capolista Palermo vuol continuare a volare alto anche contro le rondinelle del Brescia. La lavagna della bandiera delle scommesse vede rosanero e banca l’1 a 1,55, lontanissimo dal 5,75 del 2 degli ospiti e con l’X a 3,85. Al 15° l’1 vale 4,75, l’X 1,25 e il 2 10.50, alla mezz’ora l’1 moltiplica per 2,50, l’X per 1,83 e il 2 per 6,30. Nel capoluogo pugliese è big match con la terza e la quarta a confronto, Empoli e Bari. Non è gara da tripla ma l’1 alto a 2,30 è condizionato dal duo Caputo (ex biancorosso) – Donnarumma, la coppia più prolifica del campionato italiano con ventotto goal. Uguali le proposte per l’X e il 2 a 3,10. L’1 o over 2,5 il sì è consigliato a 1,49 e il no a 2,30, l’X o over 2,5 sì a 1,36 e no a 2,70, il 2 o over 2,5 sì a 1,59 e no a 2,10. E’ da tripla, invece, Avellino-Cremonese con l’1 a 2,65, il 2 a 2,75 e l’X a 3,05. La neopromossa formazione ospite continua ad imporsi per gioco e risultati ma al Partenio troverà un avversario galvanizzato dalle ultime prestazioni e da un fattore campo spesso determinante in questa stagione. Tra le scommesse a tipologia multigoal il sì da 1 a 2 raddoppia la posta, il sì da 1 a 3 è indicato a 1,40, a 1,56 il sì da 2 a 4 e 2,75 il sì da 3 a 4. Si gioca per continuare a cullare ambizioni da playoff in Carpi-Spezia. Padroni di casa con il peggiore attacco della serie B dovranno vedersela contro una difesa che non prende goal da 453’ e giustifica l’X basso a 2,65, vicinissimo al 2,55 dell’1 e con il 2 a 3,30. A proposito di goal la somma pari a 0 è offerta a 4,70, la somma goal pari a 1 a 2,95, la somma goal pari a 2 a 3,10, la somma goal pari a 3 a 5,25, la somma goal pari a 4 a 11,00 e la somma goal più di 4 a 11,75. Domenica, alle 17,30, test verità per la capolista Frosinone fuori casa contro un Cittadella non impossibile di fronte al pubblico amico. Ciociari, invece, con il vento in poppa e che puntano a prolungare una imbattibilità che dura da quattordici turni. Alla vigilia, dunque, gara e quote equilibrate con l’1 a 2,45, X a 3,25 e 2 a 2,85. Più congrue quelle tra i risultati esatti con lo 0 – 0 a doppia cifra a 11,50, il 2 – 0 a 12,50, lo 0 – 2 a 13,50, il 3 – 1 a 16,00 e l’1 – 3 a 17,00. Lunedì sera, alle 20,30, a chiudere la griglia, il posticipo Ternana-Salernitana. Obiettivi contro: padroni di casa in cerca di punti salvezza e granata di rimanere a ruota con la zona playoff. Per i quotisti di BetFlag l’1 vale 2,35, l’X 3,15 ed il 2 3,05.