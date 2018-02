La Serie B questa settimana propone le gare della terza giornata del girone di ritorno. In testa è big match tra Empoli e Palermo. Per BetFlag - si legge in una nota - è la formazione di casa, che ha inanellato ben tre vittorie consecutive con ultimo il poker di goal rifilato al Bari al San Nicola, ad avere maggiori possibilità di successo finale con l’1 a 2,00, contro il 2 a 4,05 e l’X a 3,15. Popolari le doppie chance 1X a 1,22 e l’12 a 1,33, ma particolarmente congruo l’X2 a 1,77.

Punti pesanti in palio in proiezione salvezza in Novara – Ascoli. Contro l’ultima della classe i piemontesi possono sfruttare il fattore campo che condiziona le quote della bandiera delle scommesse che banca l’1 a 1,75, l’X a 3,50 e il 2 a 4,90. Cambiano i coefficienti per l’esito al 15° con l’1 a 5,50, l’X a 1,23 e il 2 a 9,07; per l’esito alla mezz’ora l’1 vale 2,90, l’X 1,75 e il 2 5,29. Torna allo Zaccheria il Foggia, reduce dal successo di Chiavari, per fare gli onori di casa all’Avellino con la speranza di tener lontana la zona retrocessione. Anche in questo caso il fattore campo potrebbe essere l’uomo in più ed il pronostico sorride ai dauni accreditati da un moltiplicatore 1,85 per l’1 del novantesimo, che raddoppia per l’X a 3,60 e con il 2 a 3,90. L’1 o under 2,5 sì a 1,20 ma no a 3,65, l’X o under 2,5 sì a 1,87 e no a 1,75 e 2 o under 2,5 sì a 1,65 e no a 2,00. Dopo la scoppola casalinga contro l’Empoli esame Venezia per il Bari. Test verità per entrambe le squadre che stanno segnando più di un passo falso nell’ultimo scorcio di stagione. Lagunari favoriti con l’1 a 2,30, non distantissimo dall’X a 3,05 e il 2 biancorosso a 3,25. Si può scommettere anche sul giocatore che marcherà almeno un gol: Riccardo Improta e Antonio Floro Flores a 3,00, Gianmarco Zigoni a 2,85, Christian Galano a 3,10 e Gianluca Litteri a 2,50. Sabato, sempre alle 15, Brescia – Parma è gara da tripla anche se tredici punti dividono le due formazioni in classifica: 1 a 2,80, X a 3,00 e 2 a 2,65. Tra le numerose tipologie di scommessa il multigoal da 1 a 2 sì a 1,92, il multigoal da 1 a 3 sì a 1,37, il multigoal da 2 a 3 il sì raddoppia la giocata, il multigoal da 2 a 4 sì a 1,60 e il multigoal da 3 a 4 sì a 2,90. La capolista Frosinone ospita quel Pescara capace di qualsiasi exploit. Sulla lavagna naturalmente ciociari favoriti con l’1 a 1,65, che arrotonda a 4,05 per l’X fino a raggiungere il 4,40 per il successo della formazione di Zeman. La somma goal 0 è offerta a 19,00, la somma gol 1 a 6,75, la somma gol 2 a 4,05, la somma gol 3 a 3,90, la somma gol 4 a 4,55 e la somma gol più di 4 a 3,75. Domenica alle 17,30 il Cesena affronta la Ternana che ha esonerato Pochesci dopo il pari con la Salernitana. Si gioca per la salvezza con i classici punti in palio che valgono doppio e doppia è la quota del successo degli umbri a 3,90 rispetto all’1 a 1,95, con l’X a 3,35. Tra i risultati esatti 3 – 1 a 15,00, 0 – 2 a 18,00, 1 – 3 a 32,00, 4 – 0 a 33,00 e 4 – 3 a 100,00. Lunedì ultima gara in programma con il derby ligure tra Entella e Spezia entrambi reduci da una sconfitta. Assoluto equilibrio nelle quote con l’1 a 2,75, 2 a 2,80 e X a 2,85.