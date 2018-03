Appena il tempo di tirare il fiato, per un turno infrasettimanale monco di ben quattro partite rinviate per maltempo, che la B torna in campo per disputare le gare proposte dal calendario della 29a giornata. Sabato alle 15, si legge in una nota, è la volta di Spezia-Cesena, due formazioni che lottano per opposti obiettivi. Sulla lavagna di BetFlag è la squadra di casa ad avere maggiori chance di successo offerto a 1,85, ben lontano dal 4,55 del 2 bianconero e con l’X a 3,25. Come sempre popolari le quote della doppia chance con l’1X a 1,17, l’12 a 1,31 ma particolarmente congruo l’X2 a 1,89. Il Frosinone, che ha tirato il fiato per un paio di giornate, ospita il Novara avversario ideale in questo momento per tornare alla vittoria bancata a 1,65, ben lontana dal 3,75 dell’X e ancor di più dal 2 a 5,25. Tra le varie tipologie del multigoal il sì da 1 a 2 moltiplica per 2,15, il multigoal da 1 a 3 sì a 1,45, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,00, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,60 e il multigoal oltre sette sì a 22,00. Sempre alla 15, Parma-Palermo è sicuramente gara di cartello tra due compagini che non hanno mai nascosto velleità di promozione. Entrambe hanno accusato recentemente qualche passo falso e, nonostante i sette punti di differenza in classifica, il fattore campo, per BetFlag può incidere sul risultato finale con l’1 a 2,35, l’X 3,00 e il 2 a 3,20. Si scommette anche sul nome del marcatore: un gol di Aleksandar Trajkovski e Roberto Insigne triplica la giocata, Igor Caique Coronado sì a 2,80, Stefano Moreo sì a 2,75, Emanuele Calaio sì a 2,50 e Ilija Nestorovski a 2,40. Favorito anche il Cittadella che ospita un Pescara da affrontare sempre con il dovuto riguardo. L’esito al novantesimo sorride ai padroni di casa vincenti a 1,90, coefficiente che raddoppia a 3,80 per il 2 dei ragazzi di Zeman e con l’X a 3,60. Ed ancora, la somma gol pari a 0 paga per 15,25, la somma pari a 1 per 6,00, la somma goal pari a 2 per 3,70, la somma goal pari a 3 per 3,90, la somma goal pari a 4 per 4,75 e la somma goal oltre 4 per 4,30. Domenica, ancora alle 15, il Bari che non ti aspetti nelle ultime giornate farà visita all’Avellino e non avrà il sostegno, in extremis, anche dei propri tifosi al seguito essendo state considerata in un primo momento a rischio sotto il profilo dell’ordine pubblico. Irpini favoriti ma 1 alto a 2,45, con il 2 a 3,00 e l’X a 3,10. Tra i risultati esatti lo 0 – 0 paga per 8,25, il 2 – 0 per 11,50, lo 0 – 2 per 12,50, il 3 – 2 per 32,00, il 2 – 3 per 35,00 e il 4 – 1 per 65,00. Alle 17,30 fischio d’avvio per Carpi – Venezia, probabilmente ultima occasione per i locali di rimanere a ridosso delle posizioni playoff. Per i quotisti di BetFlag è gara da tripla e suggerisce l’1 a 2,65, l’X a 2,80 e il 2 a 3,00. L’1 o over 2,5 sì a 1,87, X o over 2,5 sì a 1,56 e 2 o over 2,5 sì a 2,00. Lunedì sera, alle 20,30, esame Foggia per la capolista Empoli, non una gara qualsiasi. Rossoneri da prendere con le pinze perché reduci da un’eroica vittoria a Novara, dopo essere stati stravolti dal tecnico Stroppa con uno splendido mercato a gennaio, che ha portato a quattro le vittorie nelle ultime cinque gare. In una gara così delicata alla vigilia regna un equilibrio che si trasforma in un 1 che paga 2,70, un 2 a 2,40 e l’X a 3,50.