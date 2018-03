A tutta B, per quattro lunghissimi giorni, da sabato a martedì. Tredici gare tra campionato, con quelle previste dalla trentesima giornata, e due recuperi i cadetti tornano in campo per continuare ad offrire emozioni e contraddizioni. Venezia-Ascoli, sabato alle 15, è un testa coda con la formazione di casa naturalmente favorita, come si legge in una nota Betflag, ma che troverà di fronte una squadra che punta al classico colpo di coda per rimanere in corsa per non retrocedere. Non troppo basso l’1 dei lagunari a 1,70, che raddoppia a 3,55 per l’X e arrotonda a 4,85 per il 2. Doppia chance popolare per l’1X a 1,14 e l’12 a 1,25, ma l’X2 vale 2,04. Interessante il confronto tra due tra le squadre più in forma del momento ovvero Perugia e Foggia. Sulla lavagna di BetFlag l’1 è offerto a 1,85, con l’X a 3,50 e il 2 a 4,10. Ed inoltre, il multigoal da 1 a 2 sì a 2,25, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,05, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,50 e il multigoal oltre 7 a 20,00. Da tripla Pescara-Parma con la bandiera delle scommesse che propone l’1 a 2,50, il 2 a 2,80 e l’X a 3,20. Tra i risultati esatti lo 0-0 moltiplica per 10,00, il 2-0 per 12,50, il 3-0 per 25,00 lo 0 – 2 per 13,00, lo 0 – 3 per 22,00 e il 3 – 3 per 55,00. Dopo tre vittorie consecutive e due gare saltate torna in campo anche il Bari che farà gli onori di casa alla Pro Vercelli con l’obiettivo di rimanere a ridosso delle prime della classe anche con il recupero di martedì prossimo, sempre al San Nicola, con lo Spezia. L’1 è a tinte biancorosse ma non è popolare a 1,70, che raddoppia a 3,55 per l’X ma quintuplica per il 2. La somma goal 0 paga 9,25, la somma goal 1 4,25, la somma goal 2 3,25, la somma goal 3 quadruplica la giocata, la somma goal 4 vale 6,00 e la somma goal oltre 4 6,50. Sempre sabato alle 18 Palermo – Frosinone è certamente gara dal profumo di A. Rosanero in crisi di identità nelle ultimi turni ma fattore campo che condiziona il risultato finale ma 1 alto a 2,30, X a 3,10 e 2 a 3,20. Nella tipologia metodo del primo goal a 13,00 la punizione, a 9,00 il rigore, a 25,00 l’autorete, a 6,00 il colpo di testa, a 1,40 su tiro e a 8,25 nessun goal.

Domenica alle 15 fischio d’avvio per il derby campano tra Salernitana e Avellino. Granata con il vento in poppa con l’1 che raddoppia la giocata, distante dal 3,30 per l’X e dal 2 a 3,70. L’1 o over 2,5 è raccomandato sì a 1,43, l’X o over 2,5 sì a 1,38 e il 2 o over 2,5 sì a 1,68. Lunedì alle 20,30 posta in palio che vale doppio in Novara – Brescia per tener lontana la zona retrocessione: 1 a 2,10, X a 3,20 e 2 a 3,60. Martedì due i recuperi, alle 18 Pescara – Carpi e Bari – Spezia. Quote quasi doppione per l’esito del novantesimo per entrambi i confronti: l’1 abruzzese a 1,95, X a 3,25 e 2 a 3,90, l’1 dei pugliesi a 2,05, l’X a 3,15 e 2 a 3,85.